La Coulée Verte Montbéliard Doubs
La Coulée Verte Montbéliard Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Coulée Verte Vélo de route Difficulté moyenne
La Coulée Verte Capitainerie, Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Partez à la découverte de la piste cyclable de la Coulée Verte, un charmant itinéraire très ombragé où les espèces animales côtoient une nature remarquable.
Difficulté moyenne
English :
Discover the Coulée Verte cycle path, a charming, shady itinerary where animal species rub shoulders with a remarkable natural environment.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf dem Radweg Coulée Verte, einer reizvollen, sehr schattigen Route, auf der Tierarten neben einer bemerkenswerten Natur zu finden sind.
Italiano :
Scoprite la pista ciclabile della Coulée Verte, un percorso suggestivo e ombreggiato dove le specie animali convivono con un ambiente naturale straordinario.
Español :
Descubra el carril bici de la Coulée Verte, una ruta encantadora y sombreada donde conviven especies animales en un entorno natural extraordinario.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data