La Coulée Verte Montbéliard Doubs

La Coulée Verte Vélo de route Difficulté moyenne

La Coulée Verte Capitainerie, Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 25340.0 Tarif :

Partez à la découverte de la piste cyclable de la Coulée Verte, un charmant itinéraire très ombragé où les espèces animales côtoient une nature remarquable.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/3576

English :

Discover the Coulée Verte cycle path, a charming, shady itinerary where animal species rub shoulders with a remarkable natural environment.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf dem Radweg Coulée Verte, einer reizvollen, sehr schattigen Route, auf der Tierarten neben einer bemerkenswerten Natur zu finden sind.

Italiano :

Scoprite la pista ciclabile della Coulée Verte, un percorso suggestivo e ombreggiato dove le specie animali convivono con un ambiente naturale straordinario.

Español :

Descubra el carril bici de la Coulée Verte, una ruta encantadora y sombreada donde conviven especies animales en un entorno natural extraordinario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data