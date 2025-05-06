La crapaudière Lachapelle-aux-Pots Oise

La crapaudière Lachapelle-aux-Pots Oise vendredi 1 août 2025.

La crapaudière En VTC

La crapaudière parking salle des sports, Place Bessard Duparc 60650 Lachapelle-aux-Pots Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Ce circuit est au départ de Lachapelle aux Pots ou vous pourrez visiter le musée de la poterie.

Cette boucle passe par le bourg de Blacourt ou vous trouverez une boutique de déco-brocante.

English : La crapaudière

This tour starts from Lachapelle aux Pots where you can visit the pottery museum.

This loop goes through the village of Blacourt where you will find a shop of decoration and decoration.

Deutsch : La crapaudière

Dieser Rundweg beginnt in Lachapelle aux Pots, wo Sie das Töpferei-Museum besuchen können.

Dieser Rundweg führt durch die Ortschaft Blacourt, wo Sie einen Deko- und Trödelladen finden.

Italiano :

Questo circuito inizia a Lachapelle aux Pots, dove si può visitare il museo della ceramica.

L’anello passa per il villaggio di Blacourt, dove si trova un negozio di oggetti decorativi.

Español : La crapaudière

Este circuito comienza en Lachapelle aux Pots, donde podrá visitar el museo de la cerámica.

Este bucle pasa por el pueblo de Blacourt, donde encontrará una tienda de artículos de decoración.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France