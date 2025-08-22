La cressonière de Laudemarière PR n°57 Creuzier-le-Vieux Allier
La cressonière de Laudemarière PR n°57 Place de l’église 03300 Creuzier-le-Vieux Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette balade accessible permet la découverte du hameau de Laudemarière, installé sur les coteaux de calcaires qui dominent l’Allier.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : La cressonière de Laudemarière PR n°57
This accessible walk takes in the hamlet of Laudemarière, set on the limestone slopes overlooking the Allier.
Deutsch : La cressonière de Laudemarière PR n°57
Dieser barrierefreie Spaziergang ermöglicht die Entdeckung des Weilers Laudemarière, der sich auf den Kalksteinhängen über dem Allier angesiedelt hat.
Italiano :
Questa passeggiata accessibile si svolge nel borgo di Laudemarière, situato sulle colline calcaree che dominano l’Allier.
Español : La cressonière de Laudemarière PR n°57
Este paseo accesible recorre la aldea de Laudemarière, situada en las colinas calcáreas que dominan el Allier.
