La crête du Valdonnez VTT n°15 Saint-Bauzile Lozère

La crête du Valdonnez VTT n°15 Causse de Mende 48000 Saint-Bauzile Lozère Occitanie

Durée : 45 Distance : 6130.0 Tarif :

Chemin familial et tranquille de niveau Facile Espace VTT FFC Mende

Difficulté moyenne

https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/activites/cyclotourisme-vtt/circuits-vtt/ +33 4 66 94 00 23

English :

Quiet family trail Easy Espace VTT FFC Mende

Deutsch :

Familienfreundlicher und ruhiger Weg mit dem Schwierigkeitsgrad Leicht Espace VTT FFC Mende

Italiano :

Percorso familiare tranquillo di livello Facile Espace VTT FFC Mende

Español :

Tranquilo sendero familiar de nivel Fácil Espace VTT FFC Mende

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère