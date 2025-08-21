La crête du Valdonnez VTT n°15 Saint-Bauzile Lozère
Durée : 45 Distance : 6130.0 Tarif :
Chemin familial et tranquille de niveau Facile Espace VTT FFC Mende
Difficulté moyenne
https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/activites/cyclotourisme-vtt/circuits-vtt/ +33 4 66 94 00 23
English :
Quiet family trail Easy Espace VTT FFC Mende
Deutsch :
Familienfreundlicher und ruhiger Weg mit dem Schwierigkeitsgrad Leicht Espace VTT FFC Mende
Italiano :
Percorso familiare tranquillo di livello Facile Espace VTT FFC Mende
Español :
Tranquilo sendero familiar de nivel Fácil Espace VTT FFC Mende
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère