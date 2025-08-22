La crête panoramique Saint-Avit Drôme

La crête panoramique

La crête panoramique Place du village 26330 Saint-Avit Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Du village fleuri à la tour octogonale de Ratières, puis à la Vallée de la Vermeille. Cet itinéraire offre de magnifiques panoramas sur les paysages environnants, de l’Ardèche aux Alpes.Balade à retrouver dans notre application les échappées inspirées .

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English : The panoramic ridge

From the flowery village to the octagonal tower of Ratières, then to the Vermeille Valley. This itinerary offers magnificent panoramas of the surrounding countryside, from the Ardèche to the Alps, and can be found in our les échappées inspirées application.

Deutsch :

Vom Blumendorf zum achteckigen Turm von Ratières und weiter zum Vermeille-Tal. Diese Route bietet herrliche Panoramen auf die umliegenden Landschaften, von der Ardèche bis zu den Alpen.Balade à retrouver dans notre application les échappées inspirées .

Italiano :

Dal villaggio fiorito alla torre ottagonale di Ratières, poi alla Valle della Vermeille. Questo itinerario offre magnifici panorami sulla campagna circostante, dall’Ardèche alle Alpi.Passeggiata da trovare nella nostra applicazione les échappées inspirées .

Español :

Desde el pueblo florido hasta la torre octogonal de Ratières, pasando por el valle de Vermeille. Este itinerario ofrece magníficos panoramas de la campiña circundante, desde la Ardèche hasta los Alpes.

