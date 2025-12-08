La Croix au Curé Chaffois Doubs
La Croix au Curé Chaffois Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Croix au Curé A pieds Difficulté moyenne
La Croix au Curé Place de la mairie, Chaffois 25300 Chaffois Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7170.0 Tarif :
Un sentier en grande partie en forêt avec un point de vue remarquable sur la plaine de l’Arlier et le village de Chaffois.
https://explore.doubs.fr/trek/948
English :
A trail mostly in woodland, with a remarkable view over the Arlier plain and the village of Chaffois.
Deutsch :
Ein Pfad, der größtenteils durch den Wald führt und einen bemerkenswerten Ausblick auf die Ebene des Arlier und das Dorf Chaffois bietet.
Italiano :
Un percorso in gran parte nel bosco con una vista straordinaria sulla piana dell’Arlier e sul villaggio di Chaffois.
Español :
Recorrido en gran parte forestal con una vista excepcional sobre la llanura de Arlier y el pueblo de Chaffois.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data