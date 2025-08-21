La Croix de la Bastide 3,5 km Bort-les-Orgues Corrèze

La Croix de la Bastide 3,5 km A pieds Difficulté moyenne

La Croix de la Bastide 3,5 km Place Marmontel 19110 Bort-les-Orgues Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3500.0

Difficulté moyenne

http://www.bort-artense.com/ +33 5 55 96 02 49

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-18 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine