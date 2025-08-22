La Croix de Peyrou Grandrieu Lozère

La Croix de Peyrou Marche nordique Très facile

La Croix de Peyrou Place du Foirail 48600 Grandrieu Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 4335.0 Tarif :

Sur les Hautes-Terres sauvages de la Margeride poussent des milliers de fleurs la gentiane jaune, la digitale pourpre, l’épilobe en épi ou laurier de saint-Antoine, l’arnica, la jonquille et le narcisse et tant d’autres pour s’émerveiller !

Très facile

https://www.lozere-margeride.fr/ +33 4 66 47 99 52

English :

Thousands of flowers grow on the wild highlands of the Margeride: yellow gentian, purple foxglove, fireweed, arnica, daffodil and narcissus, and so much more to marvel at!

Deutsch :

Auf den wilden Hochflächen der Margeride wachsen Tausende von Blumen: der gelbe Enzian, der purpurne Fingerhut, das Weidenröschen oder der St.-Antonius-Lorbeer, die Arnika, die Osterglocke und die Narzisse und so viele andere, die Sie zum Staunen bringen werden!

Italiano :

Sugli altopiani selvaggi della Margeride crescono migliaia di fiori: genziana gialla, volpina viola, erba di fuoco, arnica, narcisi e giunchiglie, e molto altro ancora da ammirare!

Español :

Miles de flores crecen en las tierras altas y salvajes de la Margeride: genciana amarilla, dedalera púrpura, fireweed, árnica, narcisos y narcisos, ¡y mucho más para maravillarse!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère