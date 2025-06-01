La croix de pierre Beuzevillette Seine-Maritime

A admirer, deux châteaux du 17ème siècle celui de Lintot avec sa porte monumentale et son magnifique écusson, et celui du Feugrès. Au départ, près de l’église, se trouve La Croix de pierre simple borne ou croix de peste ? Il est agréable de terminer cette boucle en sillonnant la forêt.

To be admired, two castles of the 17th century: that of Lintot with its monumental gate and its magnificent coat of arms, and that of Feugrès. At the beginning, near the church, is La Croix de pierre: simple bollard or plague cross? It is pleasant to end this loop by criss-crossing the forest.

Zu bewundern sind zwei Schlösser aus dem 17. Jahrhundert: das Schloss von Lintot mit seinem monumentalen Tor und dem wunderschönen Wappenschild und das Schloss von Feugrès. Am Anfang, in der Nähe der Kirche, befindet sich La Croix de pierre: ein einfacher Grenzstein oder ein Pestkreuz? Es ist angenehm, diesen Rundweg durch den Wald zu beenden.

Da ammirare due castelli del XVII secolo: quello di Lintot, con la sua porta monumentale e il suo magnifico stemma, e quello di Feugrès. All’inizio, vicino alla chiesa, si trova La Croix de Pierre: una semplice pietra miliare o una croce della peste? È piacevole concludere l’anello passeggiando nel bosco.

Hay dos castillos del siglo XVII para admirar: Lintot, con su puerta monumental y su magnífico escudo, y Feugrès. Al principio, cerca de la iglesia, está La Croix de Pierre: ¿un simple hito o una cruz de la peste? Es agradable terminar este bucle caminando por el bosque.

