La croix du Cayre Argences en Aubrac Aveyron
La croix du Cayre
La croix du Cayre Alpuech 12210 Argences en Aubrac Aveyron Occitanie
Sur le plateau de l’Aubrac, venez découvrir Alpuech, ses légendes, ses paysages et la Croix du Cayre datant du XIIème siècle en empruntant les drailles. Amateurs de paysages magnifiques ce circuit est fait pour vous!
English :
On the Aubrac plateau, come and discover Alpuech, its legends, its landscapes and the Cross of Cayre dating from the 12th century by borrowing the drailles. Lovers of magnificent landscapes, this circuit is made for you!
Deutsch :
Entdecken Sie auf dem Plateau von Aubrac Alpuech, seine Legenden, seine Landschaften und das Croix du Cayre aus dem 12. Jahrhundert auf den Drailles. Jahrhundert. Wenn Sie wunderschöne Landschaften lieben, ist diese Route genau das Richtige für Sie!
Italiano :
Sull’altopiano di Aubrac, venite a scoprire Alpuech, le sue leggende, i suoi paesaggi e la Croce di Cayre del XII secolo percorrendo le drailles. Amanti dei paesaggi magnifici, questo circuito è fatto per voi!
Español :
En la meseta de Aubrac, venga a descubrir Alpuech, sus leyendas, sus paisajes y la Cruz de Cayre que data del siglo XII tomando los drailles. Amantes de los magníficos paisajes, ¡este circuito está hecho para vosotros!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-20 par ADT Aveyron