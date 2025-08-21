La Croix Méfroid Villers-Saint-Paul Oise

La Croix Méfroid A pieds Difficulté moyenne

La Croix Méfroid Place Arthur Dutilleul 60870 Villers-Saint-Paul Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :

Du point culminant (115 m) du village de Villers-Saint-Paul, vous pourrez, outre un point de vue sur la vallée de l’Oise, observer les vestiges du calvaire qui a laissé son nom à ce lieu dit.

English : La Croix Méfroid

From the highest point (115 m) of the village of Villers-Saint-Paul, in addition to a view of the Oise valley, you can observe the remains of the Calvary which gave its name to this place.

Deutsch : La Croix Méfroid

Vom höchsten Punkt (115 m) des Dorfes Villers-Saint-Paul aus können Sie neben einem Ausblick auf das Oise-Tal auch die Überreste des Kalvarienbergs betrachten, der diesem Ort seinen Namen gab.

Italiano :

Dal punto più alto (115 m) del villaggio di Villers-Saint-Paul, si possono vedere i resti del calvario che ha dato il nome alla località, oltre a una vista sulla valle dell’Oise.

Español : La Croix Méfroid

Desde el punto más alto (115 m) del pueblo de Villers-Saint-Paul, se pueden ver los restos del calvario que dio nombre al lugar, así como una vista del valle del Oise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIM Hauts-de-France