La cyclo Bohème l’itinéraire de la Vallée de l’Indre Saint-Cyran-du-Jambot Indre

La cyclo Bohème l’itinéraire de la Vallée de l’Indre 6 Route de Châtillon 36700 Saint-Cyran-du-Jambot Indre Centre-Val de Loire

Avec ses 8 étapes et 4 antennes, de niveaux très facile à moyen , la cyclo bohème s’adapte à toutes vos envies.

https://www.lacycloboheme.fr/

English :

With 8 stages and 4 branches, ranging from very easy to medium levels, the Indre à Vélo can be adapted to suit all tastes. Thanks to its connections with other major cycle routes, it’s possible to create extensive itinerant loops.

Deutsch :

Mit seinen 8 Etappen und 4 Antennen, die von sehr leicht bis mittelschwer reichen, passt sich der Indre à Vélo allen Ihren Wünschen an. Dank der Verbindungen mit anderen großen Radwegen können Sie auch ausgedehnte Rundtouren unternehmen.

Italiano :

Con 8 tappe e 4 diramazioni, da molto facile a medio , l’Indre à Vélo può essere adattato a tutti i gusti. Grazie ai collegamenti con altri grandi itinerari ciclabili, è possibile completare ampi cicli di itinerari.

Español :

Con 8 etapas y 4 ramales, de muy fácil a medio , el Indre en bici se adapta a todos los gustos. Gracias a sus conexiones con otras grandes rutas ciclistas, es posible completar amplios bucles de itinerarios.

