La Cyclo Bohème Loches Indre-et-Loire

Découpé en 8 étapes, cet itinéraire de plus de 300 km traverse la Touraine, le Berry et La Creuse. En chemin, partez à la découverte des cités d’exception Azay-le-Rideau, Montbazon et sa forteresse, Loches, Châtillon-sur-Indre, Châteauroux, le domaine George Sand, Chambon-sur-Voueize…

https://www.lacycloboheme.fr/ +33 2 47 91 82 82

English : The Cyclo Bohème

This trail runs for some 100 km, from Chenonceaux to Azay-le-Rideau via Loches. Wind your way through lovely villages like Chédigny or Cormery and admire the natural surroundings as well as an array of striking monuments including Château d’Azay-le-Rideau, royal city of Loches and Domaine de Candé…

Deutsch : Der Cyclo Bohème

Die etwa 100 km lange Strecke verbindet Chenonceaux mit Azay-le-Rideau über Loches. Sie durchfahren wunderschöne Dörfer wie Chédigny oder Cormery, entdecken bukolische Landschaften, ganz zu schweigen von vielen Monumenten: das Schloss Azay-le-Rideau, die Königsstadt Loches, die Domaine de Candé…

Italiano :

Collegato a La Loire à Vélo, questo percorso di oltre 220 km su strade di campagna vi porterà da Bréhémont alle sorgenti dell’Indre. Scoprite città eccezionali (Azay-le-Rideau, Loches, Palluau, Châteauroux,…), attraverso percorsi bucolici.

Español : El ciclo bohemio

Conectado con La Loire à Vélo, este recorrido de más de 220 km por caminos rurales le llevará desde Bréhémont hasta las fuentes del Indre. Descubra ciudades excepcionales (Azay-le-Rideau, Loches, Palluau, Châteauroux,…), a través de rutas bucólicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire