la Cyclo Bohème, Touraine Berry Creuse / Véloroute 49 (dans le département de l’Indre) Châteauroux Indre

la Cyclo Bohème, Touraine Berry Creuse / Véloroute 49 (dans le département de l’Indre) 2 Place de la Republique 36000 Châteauroux Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 220000.0 Tarif :

Invitation à la rêverie, la Cyclo Bohème est une véloroute nationale (V49) balisée qui traverse, au fil de l’Indre, la Touraine et le Berry, jusqu’aux marches de la Creuse. Elle permet, avec ses connexions avec d’autres grandes voies cyclables de réaliser de très grandes boucles en itinérance….

https://www.lacycloboheme.fr/ +33 2 54 34 10 74

English :

Connected to the Loire River by bike, this itinerary covers more than 220 kilometres on country roads. From Azay-le-Rideau (37) to Jeu-les-Bois (36), via Chenonceaux, discover at your own pace, bucolic routes and exceptional historical sites.

Deutsch :

Diese Route, die an die Loire à vélo angeschlossen ist, führt über 220 Kilometer über Landstraßen. Von Azay-le-Rideau (37) über Chenonceaux bis Jeu-les-Bois (36) können Sie in Ihrem eigenen Rhythmus bukolische Strecken und außergewöhnliche historische Stätten entdecken.

Italiano :

Collegato alla Loire à vélo, questo percorso copre più di 220 chilometri di strade di campagna. Da Azay-le-Rideau (37) a Jeu-les-Bois (36), passando per Chenonceaux, scoprite al vostro ritmo percorsi bucolici e siti storici eccezionali.

Español :

Conectada con la Loire à vélo, esta ruta recorre más de 220 kilómetros de caminos rurales. De Azay-le-Rideau (37) a Jeu-les-Bois (36), pasando por Chenonceaux, descubra a su ritmo rutas bucólicas y lugares históricos excepcionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par SIT Centre-Val de Loire