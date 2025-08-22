la Cyclo Bohème (V49) Saint-Priest-la-Marche Cher

la Cyclo Bohème (V49) En VTC

la Cyclo Bohème (V49) place de la halle 18370 Saint-Priest-la-Marche Cher Centre-Val de Loire

Durée : 540 Distance : 310000.0 Tarif :

Invitation à la rêverie, la Cyclo Bohème est une véloroute entièrement balisée qui traverse, au fil de l’Indre, la Touraine et le Berry, jusqu’aux marches de la Creuse.

https://www.lacycloboheme.fr/ +33 2 48 61 39 89

English :

An invitation to daydream, the Cyclo Bohème is a fully signposted cycle route that crosses the Indre, Touraine and Berry regions, as far as the Creuse marches.

Deutsch :

Die Cyclo Bohème ist eine vollständig ausgeschilderte Fahrradroute, die zum Träumen einlädt und entlang des Flusses Indre durch die Touraine und das Berry bis zu den Märschen der Creuse führt.

Italiano :

Un invito a sognare ad occhi aperti, la Cyclo Bohème è un percorso ciclabile completamente segnalato che attraversa le regioni dell’Indre, della Touraine e del Berry fino alla Creuse.

Español :

Invitación a la ensoñación, la Cyclo Bohème es una ruta ciclista totalmente señalizada que atraviesa las regiones de Indre, Touraine y Berry hasta Creuse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire