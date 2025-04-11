La Dême, de vallée en coteau Randonnée en Nord-Touraine Épeigné-sur-Dême Indre-et-Loire
La Dême, de vallée en coteau Randonnée en Nord-Touraine Terrain de loisir 37370 Épeigné-sur-Dême Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Le circuit La Dême, de vallée en coteau, à Epeigné-sur-Dême est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette balade, vous découvrirez la propriété privée du « Vieux Châteaux », l’église Saint-Etienne et la rivière de « La Dême ».
https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 2 47 29 40 24
English : La Dême, from valley to hillside Hiking in Nord-Touraine
The « La Dême, de vallée en coteau » trail in Epeigné-sur-Dême is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll discover the private property of « Vieux Châteaux », the church of Saint-Etienne and the river « La Dême ».
Deutsch : La Dême, vom Tal bis zum Hügel Wandern in der Nord-Touraine
Der Rundweg La Dême, de vallée en coteau, in Epeigné-sur-Dême ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser Wanderung entdecken Sie das Privatgut « Vieux Châteaux », die Kirche Saint-Etienne und den Fluss « La Dême ».
Il sentiero « La Dême, de vallée en coteau » a Epeigné-sur-Dême ha ottenuto il marchio « Fédération Française de Randonnée Pédestre ». Durante questa passeggiata, scoprirete la proprietà privata dei « Vieux Châteaux », la chiesa di Saint-Etienne e il fiume « La Dême ».
Español : La Dême, del valle a la ladera Senderismo en Nord-Touraine
El sendero « La Dême, de vallée en coteau » de Epeigné-sur-Dême ha obtenido la etiqueta « Fédération Française de Randonnée Pédestre ». En este paseo, descubrirá la propiedad privada de « Vieux Châteaux », la iglesia de Saint-Etienne y el río « La Dême ».
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire