La Devèze Massegros Causses Gorges Lozère

La Devèze Marche nordique Facile

La Devèze 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 105 Distance : 5594.0 Tarif :

Petite balade au dessus du Massegros, qui mène à un beau panorama sur la partie occidentale du Causse de Sauveterre, les Mont du Lévézou et les contreforts de l’Aubrac.

Facile

English :

A short walk above Le Massegros leads to a beautiful panorama over the western part of the Causse de Sauveterre, the Monts du Lévézou and the foothills of Aubrac.

Deutsch :

Kleine Wanderung oberhalb von Massegros, die zu einem schönen Panorama über den westlichen Teil des Causse de Sauveterre, die Monts du Lévézou und die Ausläufer des Aubrac führt.

Italiano :

Una breve escursione sopra Le Massegros, che conduce a un bellissimo panorama sulla parte occidentale della Causse de Sauveterre, sui Monts du Lévézou e sulle pendici di Aubrac.

Español :

Una corta caminata por encima de Le Massegros, que conduce a un hermoso panorama sobre la parte occidental de la Causse de Sauveterre, los Montes de Lévézou y las estribaciones de Aubrac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère