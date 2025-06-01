La Fente de Babre Baume-les-Dames Doubs

La Fente de Babre Rue des Pipes 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

La Fente de Babre est l’une des randonnées les plus appréciées à Baume-les-Dames pour la vue qu’elle offre sur la ville et la vallée du Doubs.

http://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

The Fente de Babre is one of the most popular hikes in Baume-les-Dames, offering views over the town and the Doubs valley.

Deutsch :

Die Fente de Babre ist eine der beliebtesten Wanderungen in Baume-les-Dames, da sie einen Ausblick auf die Stadt und das Doubs-Tal bietet.

Italiano :

La Fente de Babre è una delle passeggiate più popolari di Baume-les-Dames per la sua vista sulla città e sulla valle del Doubs.

Español :

La Fente de Babre es uno de los paseos más populares de Baume-les-Dames por sus vistas sobre la ciudad y el valle del Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data