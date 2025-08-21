La ferme de l’étang Guise Aisne

La ferme de l’étang A pieds

La ferme de l’étang Du familistère Godin (statue) à Guise 02120 Guise Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du familistère de Guise, cette longue balade vallonnée emprunte la Voie Verte de Thiérache avant de rejoindre l’ancien château de La Ferme-de-l’Étang et le village de Beaurain et sa magnifique église fortifiée.

English :

Starting from the familistère de Guise, this long hilly walk takes the Voie Verte de Thiérache before reaching the old castle of La Ferme-de-l’Étang and the village of Beaurain and its magnificent fortified church.

Deutsch :

Ausgehend vom Familistère de Guise verläuft diese lange, hügelige Wanderung auf dem Voie Verte de Thiérache, bevor Sie das alte Schloss La Ferme-de-l’Étang und das Dorf Beaurain mit seiner wunderschönen Festungskirche erreichen.

Italiano :

Partendo dal Familistère de Guise, questa lunga passeggiata collinare segue la Voie Verte de Thiérache prima di raggiungere l’antico castello di La Ferme-de-l’Étang e il villaggio di Beaurain con la sua magnifica chiesa fortificata.

Español :

Partiendo del Familistère de Guise, este largo y accidentado paseo sigue la Voie Verte de Thiérache antes de llegar al antiguo castillo de La Ferme-de-l’Étang y al pueblo de Beaurain y su magnífica iglesia fortificada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-30 par Agence Aisne Tourisme