La Ferté Saint Samson La Ferté-Saint-Samson Seine-Maritime

La Ferté Saint Samson La Ferté-Saint-Samson Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

La Ferté Saint Samson

La Ferté Saint Samson 17 Place de la Mairie 76440 La Ferté-Saint-Samson Seine-Maritime Normandie

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

A proximité du départ de la boucle et de l’église Saint Pierre Saint Paul, s’offre l’un des plus beaux panoramas de la région. Une table d’orientation est aménagée sur la butte de la Ferté culminant à 189m. Quelques soit l’endroit où vous vous trouverez sur le parcours, la butte sera votre point de repère ! Eglise Saint Samson du XII XVI eme siècle sur le parcours.

English : La Ferté Saint Samson

Near the start of the loop and the church of Saint Pierre Saint Paul, there is one of the most beautiful panoramas in the region. An orientation table has been set up on the Ferté hillock, which rises to 189m. Wherever you are on the route, the hillock will be your reference point! Saint Samson’s church from the 12th and 16th centuries on the route.

Deutsch :

In der Nähe des Beginns des Rundwegs und der Kirche Saint Pierre Saint Paul bietet sich eines der schönsten Panoramen der Region. Auf dem 189 m hohen Hügel von La Ferté befindet sich ein Orientierungstisch. Egal, wo Sie sich auf der Strecke befinden, der Hügel wird Ihr Orientierungspunkt sein! Die Kirche Saint Samson aus dem 12. und 16.

Italiano :

Vicino all’inizio dell’anello e alla chiesa di Saint Pierre Saint Paul, si trova uno dei panorami più belli della regione. Sulla collina di Ferté, alta 189 metri, è stato allestito un tavolo di orientamento. Indipendentemente dalla posizione del percorso, la collinetta sarà il vostro punto di riferimento! Lungo il percorso si trova la chiesa di San Sansone, risalente ai secoli XII e XVI.

Español :

Cerca del inicio del bucle y de la iglesia de Saint Pierre Saint Paul, se encuentra uno de los más bellos panoramas de la región. Se ha instalado una mesa de orientación en la colina de la Ferté, de 189 metros de altura. No importa en qué punto de la ruta te encuentres, ¡la loma será tu punto de referencia! La iglesia de San Sansón, de los siglos XII y XVI, se encuentra en la ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme