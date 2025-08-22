La Fontaine Bouillante Courcelles-le-Roi Loiret
La Fontaine Bouillante A pieds
La Fontaine Bouillante 12 Place du 14 Juillet 45300 Courcelles-le-Roi Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 75 Distance : 4700.0 Tarif :
Cette agréable balade le long de la Rimarde permet d’apprécier le riche patrimoine courcellois Eglise Saint-Jacques et son cœur inachevé, chapelle Saint-Hubert et ses magnifiques peintures murales, château de Courcelles-le-Roy (privé), lavoir, pont en pierre du XVè siècle…
English : La Fontaine Bouillante
This pleasant stroll along the banks of the Rimarde offers the perfect insight in Courcelle’s rich heritage: the Church of Saint-Jacques and its unfinished choir, the Chapel of Saint-Hubert and its magnificent wall paintings, the Château de Courcelles-le-Roy (private), the wash house, etc.
Deutsch :
Bei diesem angenehmen Spaziergang entlang des Flusses Rimarde können Sie das reiche Kulturerbe von Courcelles-le-Roy bewundern: die Kirche Saint-Jacques mit ihrem unvollendeten Herzen, die Kapelle Saint-Hubert mit ihren wunderschönen Wandmalereien, das Schloss Courcelles-le-Roy (privat), der Waschpl
Italiano :
Questa piacevole passeggiata lungo la Rimarde permette di apprezzare il ricco patrimonio di Courcelles: la chiesa di Saint-Jacques e il suo cuore incompiuto, la cappella di Saint-Hubert e i suoi magnifici dipinti murali, il castello di Courcelles-le-Roy (privato), il lavatoio, il ponte di pietra del
Español :
Este agradable paseo por la Rimarde permite apreciar el rico patrimonio de Courcelles: la iglesia de Saint-Jacques y su corazón inacabado, la capilla de Saint-Hubert y sus magníficos murales, el castillo de Courcelles-le-Roy (privado), el lavadero, el puente de piedra del siglo XV…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire