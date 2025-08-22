La Fontaine Chaudron (variante) Bresles Oise

La Fontaine Chaudron (variante) En VTT Très facile

La Fontaine Chaudron (variante) Stade communal 60510 Bresles Oise Hauts-de-France

Distance : 11000.0

Des marais et cressonnières de Bresles jusqu’au cœur des splendides futaies de Hez-Froidmont, vous alternerez les passages sur le plateau forestier, les larges pistes forestières ainsi que dans des layons parfois techniques à négocier. Parmi les plus sportifs celui de la Fontaine Chaudron qui tire son nom d’une fontaine localisée à proximité de l’ancienne abbaye de Froidmont.

Variante de la fontaine aux Aulnes Emprunter à gauche le Chemin Forestier de Froidmont et suivre le GR 124. Bifurquer à gauche pour quitter le GR. Poursuivre sur le chemin jusqu’au Carrefour de la Fontaine aux Aulnes. Emprunter le Chemin Forestier d’Hondainville sur 700 m. Virer à gauche sur le sentier pour rattraper l’itinéraire principal (reprendre au n°11).

English : La Fontaine Chaudron (variante)

From the marshes and watercress beds of Bresles to the heart of the splendid forests of Hez-Froidmont, you will alternate between passages on the forest plateau, wide forest tracks and sometimes technical layons to negotiate. Among the most challenging is the Fontaine Chaudron, named after a fountain located near the ancient abbey of Froidmont.

Variant de la fontaine aux Aulnes Take the Chemin Forestier de Froidmont to the left and follow the GR 124. Turn left to leave the GR. Follow the path to Carrefour de la Fontaine aux Aulnes. Follow the Chemin Forestier d?Hondainville for 700 m. Turn left onto the path to catch up with the main itinerary (return to n°11).

Deutsch : La Fontaine Chaudron (variante)

Von den Sümpfen und Kressefeldern von Bresles bis zu den herrlichen Wäldern von Hez-Froidmont wechseln sich Passagen über das Waldplateau, breite Waldwege und manchmal technisch anspruchsvolle Schluchten ab. Der Fontaine Chaudron-Brunnen ist nach einem Brunnen in der Nähe der ehemaligen Abtei von Froidmont benannt.

Variante der Fontaine aux Aulnes Nehmen Sie links den Chemin Forestier de Froidmont und folgen Sie dem GR 124. Biegen Sie links ab, um den GR zu verlassen. Folgen Sie dem Weg bis zur Kreuzung Carrefour de la Fontaine aux Aulnes . Gehen Sie 700 m auf dem Chemin Forestier d’Hondainville weiter. Biegen Sie links auf den Pfad ab, um wieder auf den Hauptweg zu gelangen (wieder bei Nr. 11).

Italiano :

Dalle paludi e dai letti di crescione di Bresles al cuore delle splendide foreste di Hez-Froidmont, si alternano passaggi sull’altopiano forestale, ampie piste forestali e layon che possono essere difficili da affrontare. Uno dei più impegnativi è la Fontaine Chaudron, che prende il nome da una fontana nei pressi dell’antica abbazia di Froidmont.

Variante della Fontaine aux Aulnes Svoltare a sinistra sul Chemin Forestier de Froidmont e seguire il GR 124. Svoltare a sinistra per lasciare il GR. Seguire il sentiero fino al Carrefour de la Fontaine aux Aulnes. Seguire il Chemin Forestier d’Hondainville per 700 m. Svoltare a sinistra sul sentiero per raggiungere l’itinerario principale (ritorno al bivio 11).

Español : La Fontaine Chaudron (variante)

Desde las marismas y los lechos de berros de Bresles hasta el corazón de los espléndidos bosques de Hez-Froidmont, alternará pasajes en la meseta forestal, amplias pistas forestales y layons que pueden resultar difíciles de sortear. Uno de los más difíciles es la Fontaine Chaudron, que debe su nombre a una fuente cercana a la antigua abadía de Froidmont.

Variante de la Fontaine aux Aulnes Gire a la izquierda por el Chemin Forestier de Froidmont y siga el GR 124. Gire a la izquierda para abandonar el GR. Siga el camino hasta el Carrefour de la Fontaine aux Aulnes. Siga el Chemin Forestier d’Hondainville durante 700 m. Girar a la izquierda por el sendero para alcanzar el itinerario principal (volver al cruce 11).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIM Hauts-de-France