La fontaine Dangeau Eure-et-Loir

La fontaine A pieds

La fontaine Chemin des communes 28160 Dangeau Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 14000.0 Tarif :

Bercée par le frémissement de l’Ozanne, rivière qui traverse Dangeau d’ouest en est pour se jeter dans le loir tout proche. La balade vous propose la découverte des fontaines, sources et petits châteaux.

English :

Rocked by the quivering Ozanne, a river that crosses Dangeau from west to east to flow into the nearby loir. The walk offers you the discovery of fountains, springs and small castles.

Deutsch :

Das Rauschen des Ozanne, eines Flusses, der Dangeau von West nach Ost durchfließt und in den nahe gelegenen Loir mündet, wird Sie in den Schlaf wiegen. Der Spaziergang führt Sie zu Brunnen, Quellen und kleinen Schlössern.

Italiano :

Cullati dal fremito dell’Ozanne, un fiume che attraversa Dangeau da ovest a est per sfociare nel vicino Loir. La passeggiata offre l’opportunità di scoprire fontane, sorgenti e piccoli castelli.

Español :

Arrullado por el temblor del Ozanne, río que atraviesa Dangeau de oeste a este para desembocar en el cercano Loir. El paseo le ofrece la oportunidad de descubrir fuentes, manantiales y pequeños castillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire