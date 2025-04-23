La fontaine Colette Marly-Gomont Aisne

La fontaine Colette Marly-Gomont Aisne vendredi 1 août 2025.

La fontaine Colette A pieds

La fontaine Colette De la mairie, remonter à droite la rue de l’église à Marly-Gomont 02120 Marly-Gomont Aisne Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 9500.0 Tarif :

Marly-Gomont était réputé pour sa vannerie, mais c’est essentiellement pour le plaisir de cheminer sur des sentiers sauvages, entre champs et pâturages, que nous avons concocté cet itinéraire bocager, mouillé çà et là par l’Oise sinueuse.

English : La fontaine Colette

Marly-Gomont was famous for its basketry, but it is essentially for the pleasure of walking on wild paths, between fields and pastures, that we have concocted this bocage itinerary, wet here and there by the winding Oise.

Deutsch : La fontaine Colette

Marly-Gomont war für seine Korbflechterei bekannt, aber hauptsächlich aus Freude am Wandern auf wilden Pfaden zwischen Feldern und Weiden haben wir diese Heckenroute zusammengestellt, die hier und da von der kurvenreichen Oise benetzt wird.

Italiano :

Marly-Gomont era famosa per la sua cesteria, ma è essenzialmente per il piacere di camminare su sentieri selvaggi, tra campi e pascoli, che abbiamo ideato questo percorso tra le siepi, bagnato qua e là dal serpeggiare dell’Oise.

Español : La fontaine Colette

Marly-Gomont era famoso por su cestería, pero es esencialmente por el placer de caminar por senderos salvajes, entre campos y pastos, que hemos ideado esta ruta a través de los setos, mojados aquí y allá por el sinuoso Oise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France