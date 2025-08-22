La fontaine du Coucou Vauxbuin Aisne

La fontaine du Coucou A pieds

La fontaine du Coucou Face au château de Vauxbuin 02200 Vauxbuin Aisne Hauts-de-France

Découvrez les paysages typiques du Soissonnais alternant plateau, domaine de culture intensive et vallons profonds et cachés. C’est là, à proximité des rives de la Crise, que fut fondé Vauxbuin, dès 1150.

English :

Discover the typical Soissonnais landscapes alternating between the plateau, an area of intensive cultivation and deep, hidden valleys. It was here, close to the banks of the Crise, that Vauxbuin was founded in 1150.

Deutsch :

Entdecken Sie die typischen Landschaften des Soissonnais, in denen sich Hochebene, ein intensiv genutztes Anbaugebiet, und tiefe, versteckte Täler abwechseln. Hier, in der Nähe der Ufer des Flusses Crise, wurde Vauxbuin bereits 1150 gegründet.

Italiano :

Scoprite i paesaggi tipici del Soissonnais, alternando l’altopiano, zona di coltivazione intensiva, a valli profonde e nascoste. Qui, vicino alle rive del fiume Crise, fu fondata Vauxbuin nel 1150.

Español :

Descubra los paisajes típicos del Soissonnais, alternando entre la meseta, zona de cultivo intensivo, y los valles profundos y escondidos. Fue aquí, cerca de las orillas del río Crise, donde se fundó Vauxbuin en 1150.

