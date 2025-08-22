La Fontaine Saillard Mareuil-la-Motte Oise
La Fontaine Saillard Mareuil-la-Motte Oise vendredi 1 mai 2026.
La Fontaine Saillard En VTT Très difficile
La Fontaine Saillard Place communale 60490 Mareuil-la-Motte Oise Hauts-de-France
Durée : 270 Distance : 14700.0 Tarif :
La nature ravira le promeneur au printemps cerisiers en fleurs, orchidées, muscaris… En été, il pourra se rafraîchir dans les bois après une halte pour admirer le panorama du plateau de Saint Claude.
Ce parcours de 14 km au cœur du Pays des Sources vous permettra d’admirer de beaux panoramas tout en découvrant les traces des cantonnements de soldat lors de la Grande Guerre.
A Mareuil-la-Motte, plusieurs plaques commémoratives honorent les soldats de la première guerre mondiale notamment dans la carrière Saint-Claude qui gardent une plaque à la mémoire des officiers et sous-officiers du 262ème RI, ainsi qu’une autre aux troupes britanniques. Remise en état et restaurée avec l’aide de l’association Patrimoine de la Grande Guerre , l’accès en est fermé par une grille qui permet aux visiteurs de voir ce que la carrière contient, tout en la protégeant des vandales.La carrière Saint-Claude peut être découverte avec l’accompagnement de l’association qui l’a protégée (didier.guenaff@wanadoo.fr).
La fontaine Caurette figure égalemenent parmi les étapes proposées. Ce fut le lieu d’approvisionnement en eau pour les soldats de la grande Guerre cantonnés sur les hauteurs du plateau de Saint-Claude. Elle a été restaurée en 2001, lors d’un chantier-jeune mis en place par la communauté de communes du Pays des Sources.
A proximité du parcours on peut également voir au Cabaret Rouge une plaque qui rappelle l’exploit des hommes du 9ème Cuirassiers à pied. Ils ont stoppés l’offensive allemande sur le plateau de Saint-Claude le 9 juin 1918. Sur la route d’Elincourt, deux monuments honorent deux soldats morts pour la France.
English : La Fontaine Saillard
Nature will delight the walker in spring: cherry blossoms, orchids, muscaris… In summer, he can refresh himself in the woods after a stop to admire the panorama of the Saint Claude plateau.
This 14 km route in the heart of the Pays des Sources will allow you to admire beautiful panoramas while discovering the traces of the soldier’s cantonments during the Great War.
In Mareuil-la-Motte, several commemorative plaques honour the soldiers of the First World War, notably in the Saint-Claude quarry , which keep a plaque in memory of the officers and non-commissioned officers of the 262nd RI, as well as another to the British troops. Restored and restored with the help of the association Patrimoine de la Grande Guerre (Great War Heritage), the access is closed by a gate that allows visitors to see what the quarry contains, while protecting it from vandals. The Saint-Claude quarry can be discovered with the help of the association that protected it (didier.guenaff@wanadoo.fr)
The Caurette Fountain is also among the proposed stages. It was the place of water supply for the soldiers of the Great War stationed on the heights of the Saint-Claude plateau. It was restored in 2001, during a youth project set up by the community of communes of the Pays des Sources.
Near the course you can also see at the Cabaret Rouge a plaque that recalls the feat of the men of the 9th Cuirassiers on foot. They stopped the German offensive on the Saint-Claude plateau on 9 June 1918. On the road to Elincourt, two monuments honour two soldiers who died for France.
Deutsch : La Fontaine Saillard
Die Natur erfreut den Wanderer im Frühling: blühende Kirschbäume, Orchideen, Muscaris… Im Sommer kann er sich in den Wäldern erfrischen, nachdem er einen Halt eingelegt hat, um das Panorama des Plateaus von Saint Claude zu bewundern.
Auf dieser 14 km langen Strecke im Herzen des Pays des Sources können Sie schöne Panoramen bewundern und gleichzeitig die Spuren der Soldatenunterkünfte während des Großen Krieges entdecken.
In Mareuil-la-Motte erinnern mehrere Gedenktafeln an die Soldaten des Ersten Weltkriegs, insbesondere im Steinbruch Saint-Claude , wo eine Tafel an die Offiziere und Unteroffiziere des 262. RI sowie eine weitere an die britischen Truppen erinnert. Der Steinbruch Saint-Claude kann in Begleitung des Vereins, der ihn geschützt hat, besichtigt werden (didier.guenaff@wanadoo.fr)
Auch der Brunnen Caurette gehört zu den vorgeschlagenen Stationen. Hier versorgten sich die Soldaten des Großen Krieges, die auf den Anhöhen des Plateaus von Saint-Claude stationiert waren, mit Wasser. Der Brunnen wurde 2001 im Rahmen eines von der Communauté de communes du Pays des Sources organisierten Jugendprojekts restauriert.
In der Nähe der Strecke kann man am Cabaret Rouge auch eine Tafel sehen, die an die Heldentat der Männer der 9. Cuirassiers zu Fuß erinnert. Sie stoppten am 9. Juni 1918 die deutsche Offensive auf dem Plateau von Saint-Claude. Auf der Straße nach Elincourt ehren zwei Denkmäler zwei Soldaten, die für Frankreich gestorben sind.
Italiano :
La natura delizierà l’escursionista in primavera: ciliegi in fiore, orchidee, muscari? In estate, è possibile rinfrescarsi nel bosco dopo una sosta per ammirare il panorama dell’altopiano di Saint Claude.
Questo percorso di 14 km nel cuore del Pays des Sources vi permetterà di ammirare splendidi panorami scoprendo le tracce delle baracche dei soldati durante la Grande Guerra.
A Mareuil-la-Motte, diverse targhe commemorative onorano i soldati della Prima guerra mondiale, in particolare nella cava di Saint-Claude , dove si trova una targa in memoria degli ufficiali e dei sottufficiali del 262° RI, oltre a un’altra dedicata alle truppe britanniche. Restaurata con l’aiuto dell’associazione Patrimoine de la Grande Guerre , l’accesso è chiuso da un cancello che permette ai visitatori di vedere ciò che la cava contiene, proteggendola al contempo dai vandali. La cava di Saint-Claude può essere scoperta con l’aiuto dell’associazione che la protegge (didier.guenaff@wanadoo.fr)
Tra le fermate proposte c’è anche la fontana di Caurette. Qui si rifornivano d’acqua i soldati della Grande Guerra di stanza sulle alture dell’altopiano di Saint-Claude. È stato restaurato nel 2001, durante un campo di lavoro per giovani organizzato dalla comunità di comuni Pays des Sources.
Vicino al percorso si trova anche una targa al Cabaret Rouge che ricorda l’impresa degli uomini del 9° Cuirassiers a piedi. Il 9 giugno 1918 fermarono l’offensiva tedesca sull’altopiano di Saint-Claude. Sulla strada per Elincourt, due monumenti onorano due soldati morti per la Francia.
Español : La Fontaine Saillard
La naturaleza hará las delicias del caminante en primavera: cerezos en flor, orquídeas, muscaris.. En verano, podrá refrescarse en el bosque tras una parada para admirar el panorama de la meseta de Saint Claude.
Este itinerario de 14 km en el corazón del Pays des Sources le permitirá admirar hermosos panoramas mientras descubre las huellas de los alojamientos de los soldados durante la Gran Guerra.
En Mareuil-la-Motte, varias placas conmemorativas honran a los soldados de la Primera Guerra Mundial, especialmente en la cantera de Saint-Claude , que cuenta con una placa en memoria de los oficiales y suboficiales del 262º RI, así como otra a las tropas británicas. Restaurada con la ayuda de la asociación Patrimoine de la Grande Guerre , el acceso está cerrado por una verja que permite ver lo que contiene la cantera, al tiempo que la protege de los vándalos. La cantera de Saint-Claude se puede descubrir con la ayuda de la asociación que la protege (didier.guenaff@wanadoo.fr)
La fuente de Caurette también está entre las paradas propuestas. Era el suministro de agua para los soldados de la Gran Guerra estacionados en las alturas de la meseta de Saint-Claude. Fue restaurado en 2001, durante un campo de trabajo para jóvenes creado por la comunidad de municipios de Pays des Sources.
Cerca de la ruta también se puede ver una placa en el Cabaret Rouge que recuerda la hazaña de los hombres del 9º de Coraceros a pie. Detuvieron la ofensiva alemana en la meseta de Saint-Claude el 9 de junio de 1918. En el camino a Elincourt, dos monumentos honran a dos soldados que murieron por Francia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France