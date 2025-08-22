La fontaine Saint-Pierre Vignemont Oise

La fontaine Saint-Pierre A cheval

La fontaine Saint-Pierre Cimetière militaire 60162 Vignemont Oise Hauts-de-France

Durée : 70 Distance : 4700.0 Tarif :

Dans un paysage empreint de quiétude et de charme vous pourrez découvrir cet itinéraire au départ des nécropoles allemande et française de Vignemont. Le circuit de la fontaine Saint-Pierre (ancien lieu de rassemblement celte) est une petite balade de 4,5 km qui contourne une colline sablonneuse appelée La Montagne .

Les cimetières nationaux de Vignemont ont été édifiés en avril 1918. En 1919 et 1920, ont été regroupées ici des tombes provenant de 100 lieux différents jusqu’à 50 kilomètres aux alentours.

Seul un petit nombre des soldats inhumés ont été tués en août et septembre 1914, au cours de l’avancée allemande, et lors des combats dits de la course à la mer , entre Roye et Noyon, à la mi-septembre. La très grande majorité a été tuée au cours des batailles de 1918, principalement au cours de la première, en mars, lors de la bataille du Matz, en juin, puis lors de la contre-offensive alliée, en juillet et août.

On trouve également dans cette nécropole des prisonniers de guerre morts dans les hôpitaux militaires français.

English : La fontaine Saint-Pierre

In a landscape full of tranquility and charm, you can discover this itinerary starting from the German and French necropolises of Vignemont. The circuit de la fontaine Saint-Pierre (an ancient Celtic gathering place) is a short 4.5 km walk around a sandy hill called La Montagne .

The Vignemont national cemeteries were built in April 1918. In 1919 and 1920, graves were grouped here from 100 different locations up to 50 kilometers away.

Only a small number of the soldiers buried here were killed in August and September 1914, during the German advance, and in the race to the sea fighting between Roye and Noyon in mid-September. The vast majority were killed in the battles of 1918, mainly in the first battle in March, the Battle of the Matz in June, and the Allied counter-offensive in July and August.

The necropolis also contains prisoners of war who died in French military hospitals.

Deutsch : La fontaine Saint-Pierre

In einer von Ruhe und Charme geprägten Landschaft können Sie diese Route ab den deutschen und französischen Nekropolen von Vignemont entdecken. Der Rundweg zum Brunnen Saint-Pierre (alter keltischer Versammlungsort) ist ein kleiner Spaziergang von 4,5 km Länge, der um einen sandigen Hügel namens La Montagne herumführt.

Die Nationalfriedhöfe von Vignemont wurden im April 1918 errichtet. In den Jahren 1919 und 1920 wurden hier Gräber aus 100 verschiedenen Orten im Umkreis von bis zu 50 Kilometern zusammengelegt.

Nur wenige der hier bestatteten Soldaten wurden im August und September 1914 während des deutschen Vormarsches und Mitte September während der Kämpfe des sogenannten Wettlaufs zum Meer zwischen Roye und Noyon getötet. Die überwiegende Mehrheit wurde in den Schlachten von 1918 getötet, vor allem in der ersten Schlacht im März, in der Schlacht von Matz im Juni und in der Gegenoffensive der Alliierten im Juli und August.

In dieser Nekropole finden sich auch Kriegsgefangene, die in französischen Militärkrankenhäusern gestorben sind.

Italiano :

In un paesaggio ricco di tranquillità e fascino, potrete scoprire questo percorso partendo dalle necropoli tedesche e francesi di Vignemont. Il sentiero delle fontane di Saint-Pierre (antico luogo di ritrovo dei Celti) è una breve passeggiata di 4,5 km intorno a una collina sabbiosa chiamata La Montagne .

I cimiteri nazionali di Vignemont furono costruiti nell’aprile del 1918. Nel 1919 e nel 1920 vi furono raggruppate tombe provenienti da 100 località diverse, distanti fino a 50 chilometri.

Solo una piccola parte dei soldati sepolti qui fu uccisa nei mesi di agosto e settembre del 1914, durante l’avanzata tedesca e nei combattimenti noti come corsa al mare tra Roye e Noyon a metà settembre. La stragrande maggioranza è stata uccisa durante le battaglie del 1918, soprattutto durante la prima battaglia di marzo, la battaglia del Matz di giugno e la controffensiva alleata di luglio e agosto.

Il cimitero contiene anche prigionieri di guerra morti negli ospedali militari francesi.

Español : La fontaine Saint-Pierre

En un paisaje lleno de tranquilidad y encanto, podrá descubrir esta ruta que parte de las necrópolis alemana y francesa de Vignemont. El sendero de la fuente de Saint-Pierre (antiguo lugar de reunión de los celtas) es un corto paseo de 4,5 km alrededor de una colina arenosa llamada La Montagne .

Los cementerios nacionales de Vignemont se construyeron en abril de 1918. En 1919 y 1920, se agruparon aquí tumbas procedentes de 100 lugares diferentes situados a una distancia de hasta 50 kilómetros.

Sólo un pequeño número de los soldados enterrados aquí murieron en agosto y septiembre de 1914, durante el avance alemán, y en los combates conocidos como la carrera hacia el mar entre Roye y Noyon a mediados de septiembre. La gran mayoría murieron durante las batallas de 1918, principalmente durante la primera batalla en marzo, la batalla del Matz en junio y la contraofensiva aliada en julio y agosto.

En el cementerio también hay prisioneros de guerra que murieron en hospitales militares franceses.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France