La forêt de Châteauneuf Châteauneuf-en-Thymerais Eure-et-Loir

La forêt de Châteauneuf Place du calvaire 28170 Châteauneuf-en-Thymerais Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 24000.0 Tarif :

Au cœur du plateau céréalier du Thymerais, entre les terroirs de la vallée de l’Eure et du Perche, vous cheminerez à travers la forêt domaniale de Châteauneuf qui débouche ensuite sur la paisible vallée de la Blaise.

English :

In the heart of the Thymerais grain-growing plateau, between the terroirs of the Eure valley and the Perche, you’ll make your way through the Châteauneuf state forest, which then opens onto the peaceful Blaise valley.

Deutsch :

Im Herzen des Getreideplateaus von Thymerais, zwischen den Terroirs des Eure-Tals und des Perche, wandern Sie durch den Staatswald von Châteauneuf, der dann in das friedliche Tal der Blaise mündet.

Italiano :

Nel cuore dell’altopiano cerealicolo del Thymerais, tra la valle dell’Eure e il Perche, si attraversa la foresta nazionale di Châteauneuf, che si apre poi nella tranquilla valle del Blaise.

Español :

En el corazón de la meseta cerealista de Thymerais, entre el valle del Eure y el Perche, atravesará el bosque nacional de Châteauneuf, que se abre al apacible valle del Blaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire