La Forêt de Lespinasse Saint-Germain-Lespinasse Loire

La Forêt de Lespinasse Place du 8 mai 1945 42640 Saint-Germain-Lespinasse Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ilots de fraîcheur et de verdure, la Forêt de Lespinasse fait le bonheur des randonneurs, et vous charmera par sa faune et sa flore variées pic cendré et épeiche, muguet, champignons, chèvrefeuille des bois, érable champêtre.

https://www.aggloroanne.fr/site-officiel-roannais-agglomeration-et-ville-de-roanne-3.html +33 4 77 44 29 79

English :

The Forêt de Lespinasse is an island of freshness and greenery, a delight for hikers, and will charm you with its varied fauna and flora: woodpeckers and spotted woodpeckers, lily of the valley, mushrooms, wood honeysuckle and field maple.

Deutsch :

Der Wald von Lespinasse ist ein frisches und grünes Fleckchen Erde, das Wanderer glücklich macht und Sie mit seiner vielfältigen Fauna und Flora verzaubert: Grauspecht und Buntspecht, Maiglöckchen, Pilze, Waldgeißblatt, Feldahorn.

Italiano :

La Forêt de Lespinasse è un’isola di freschezza e di verde, una delizia per gli escursionisti, e vi affascinerà con la sua variegata fauna e flora: picchi e picchi rossi, mughetti, funghi, caprifogli e aceri campestri.

Español :

El Forêt de Lespinasse es una isla de frescura y verdor, una delicia para los excursionistas, y le encantará por su variada fauna y flora: pájaros carpinteros y pájaros carpinteros moteados, lirio de los valles, setas, madreselva de bosque y arce de campo.

