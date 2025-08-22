La forêt de Marcenat PR n°50 Saint-Rémy-en-Rollat Allier
La forêt de Marcenat PR n°50 Carrefour des Vielles ventes 03110 Saint-Rémy-en-Rollat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette balade, accessible à tous, vous plonge dans la belle et ancienne futaie de chênes de l’Abbaye-Marcenat.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
This walk, accessible to all, plunges you into the beautiful old oak forest of the Abbaye-Marcenat.
Dieser Spaziergang, der für alle zugänglich ist, führt Sie in den schönen alten Eichenwald der Abtei Marcenat.
Questa passeggiata, accessibile a tutti, attraversa il bellissimo bosco di querce secolari dell’Abbaye-Marcenat.
Este paseo, accesible a todos, le llevará a través del hermoso bosque de robles viejos de la Abbaye-Marcenat.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme