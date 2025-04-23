La forêt de Marle Bois-lès-Pargny Aisne

La forêt de Marle Bois-lès-Pargny Aisne vendredi 1 août 2025.

La forêt de Marle A pieds

La forêt de Marle De l’église de Bois-lès-Pargny 02270 Bois-lès-Pargny Aisne Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 9700.0 Tarif :

Entre forêt et plaine vallonnée, cette balade vous conduit au pays des druides et des korrigans. Après quelques beaux points de vue sur la montagne couronnée, on traverse la forêt domaniale de Marle, caractérisée par son relief et quelques jolis lacets. En fin de parcours, nous vous recommandons un détour par le Verzieux de Gargantua , un menhir d’une hauteur de quatre mètres.

English : La forêt de Marle

Between forest and rolling plain, this walk takes you into the land of druids and korrigans. After some fine views of the crowned mountain, you cross the Marle state forest, characterized by its relief and some pretty twists and turns. At the end of the route, we recommend a detour to « Verzieux de Gargantua », a four-metre-high menhir.

Deutsch : La forêt de Marle

Zwischen Wald und hügeliger Ebene führt Sie diese Wanderung in das Land der Druiden und der Korrigans. Nach einigen schönen Aussichtspunkten auf den gekrönten Berg durchquert man den Staatswald von Marle, der sich durch sein Relief und einige hübsche Serpentinen auszeichnet. Am Ende des Weges empfehlen wir Ihnen einen Abstecher zum « Verzieux de Gargantua », einem vier Meter hohen Menhir.

Italiano :

Tra foresta e pianura, questa passeggiata vi porta nella terra dei druidi e dei korrigan. Dopo alcune belle vedute sulla montagna coronata, si attraversa la foresta demaniale della Marle, caratterizzata da rilievi e da alcuni graziosi tornanti. Alla fine del percorso, si consiglia una deviazione verso il « Verzieux de Gargantua », un menhir alto quattro metri.

Español : La forêt de Marle

Entre bosques y llanuras onduladas, este paseo te adentra en la tierra de druidas y korriganes. Tras unas bonitas vistas de la montaña coronada, atravesará el bosque estatal de Marle, caracterizado por su relieve y algunas bonitas curvas. Al final del recorrido, le recomendamos desviarse hacia el « Verzieux de Gargantua », un menhir de cuatro metros de altura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France