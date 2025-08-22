La forêt de Montpensier PR n°43 Serbannes Allier
La forêt de Montpensier PR n°43 Serbannes Allier vendredi 1 mai 2026.
La forêt de Montpensier PR n°43
La forêt de Montpensier PR n°43 Devant l’église 03110 Serbannes Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
La forêt de Montpensier a été occupée depuis la préhistoire comme l’attestent des objets de chasseurs cueilleurs, vieux de 50 000 ans.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : La forêt de Montpensier PR n°43
The Montpensier forest has been occupied since prehistoric times, as evidenced by hunter-gatherer artefacts dating back 50,000 years.
Deutsch : La forêt de Montpensier PR n°43
Der Wald von Montpensier ist seit der Vorgeschichte besiedelt, wie 50 000 Jahre alte Gegenstände von Jägern und Sammlern belegen.
Italiano :
La foresta di Montpensier è stata occupata fin dalla preistoria, come testimoniano i manufatti dei cacciatori-raccoglitori risalenti a 50.000 anni fa.
Español : La forêt de Montpensier PR n°43
El bosque de Montpensier ha estado ocupado desde la prehistoria, como demuestran los artefactos de cazadores-recolectores de hace 50.000 años.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme