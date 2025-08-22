La forêt domaniale de Thelle Lalandelle Oise

La forêt domaniale de Thelle A pieds Très facile

La forêt domaniale de Thelle Carrefour Saint Germer de la forêt de Thelle 60850 Lalandelle Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5400.0 Tarif :

Entre Normandie et Picardie, le Pays de Bray se caractérise par des paysages variés vallons, coteaux calcaires, collines, bocages et forêts… Découvrir le calme et la fraîcheur de la forêt domaniale de Thelle.

Ce sentier pédagogique a été créé dans la forêt domaniale pour permettre de découvrir le milieu forestier si familier et pourtant si peu connu.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La forêt domaniale de Thelle

Between Normandy and Picardy, the Pays de Bray is characterized by its varied landscapes: valleys, limestone slopes, hills, hedged farmland and forests? Discover the calm and freshness of the Thelle state forest.

This educational trail has been created in the state-owned forest to enable visitors to discover the forest environment, so familiar and yet so little known.

Deutsch : La forêt domaniale de Thelle

Das Pays de Bray zwischen Normandie und Picardie zeichnet sich durch seine vielfältigen Landschaften aus: Täler, Kalksteinhänge, Hügel, Heckenlandschaften und Wälder? Entdecken Sie die Ruhe und die Frische des Staatswaldes von Thelle.

Dieser Lehrpfad wurde im Staatswald angelegt, um die vertraute und doch so wenig bekannte Waldumgebung zu entdecken.

Italiano :

Tra la Normandia e la Piccardia, il Pays de Bray è caratterizzato da paesaggi variegati: valli, pendii calcarei, colline, campi coltivati con siepi e foreste? Scoprite la calma e la freschezza della foresta demaniale di Thelle.

Questo percorso didattico è stato creato nella foresta demaniale per aiutare i visitatori a scoprire l’ambiente forestale, così familiare eppure così poco conosciuto.

Español : La forêt domaniale de Thelle

Entre Normandía y Picardía, el Pays de Bray se caracteriza por sus variados paisajes: valles, laderas calcáreas, colinas, tierras de labranza cubiertas de setos y bosques.. Descubra la calma y el frescor del bosque estatal de Thelle.

Este sendero didáctico se ha creado en el bosque de propiedad estatal para ayudar a los visitantes a descubrir el entorno forestal, tan familiar y, sin embargo, tan poco conocido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France