La Forêt du Hellet Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

La Forêt du Hellet Mesnières-en-Bray Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

La Forêt du Hellet

La Forêt du Hellet 76270 Mesnières-en-Bray Seine-Maritime Normandie

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Coup de cœur pour cette agréable boucle de randonnée en partie ombragée par les arbres majestueux de la forêt du Hellet, au nord de la commune de Mesnières-en-Bray.

Voici une boucle de randonnée que nous vous conseillons vivement pour la variété de paysages qu’elle offre. A l’ambiance confinée de la forêt du Hellet alternent les grands espaces de la vallée de la Béthune. Sur la Colline Saint-Amador, un sentier pédagogique et une table delecture du paysage vous permettront d’apprécier le panorama et la diversité de la flore environnante.

Attention, cet itinéraire vous est déconseillé s’il a plu les jours précédents. En effet, les pentes empruntées peuvent devenir boueuses en cas de forte humidité.

https://tourisme.brayeawy.fr/ +33 2 35 93 22 96

English : La Forêt du Hellet

A favourite hiking trail partly shaded by the splendid trees of the forest of Hellet to the north of Mesnières-en-Bray.

Here is a circular walk that we strongly recommend for the variety of landscapes it offers. It alternates between the intimate and enclosed atmosphere of the forest of Hellet and the wide open spaces of the Béthune valley. On the hill of Saint-Amador an educational trail and a viewpoint indicator will allow you to enjoy the panoramic view and the diversity of the surrounding flora.

Be careful, this route is not recommended when it has been raining. Indeed, the slopes can become muddy when it is wet.

Deutsch :

Diese angenehme Rundwanderung, die teilweise von den majestätischen Bäumen des Hellet-Waldes im Norden der Gemeinde Mesnières-en-Bray beschattet wird, ist ein echter Hingucker

Dies ist eine Wanderschleife, die wir Ihnen wegen der Vielfalt der Landschaften, die sie bietet, wärmstens empfehlen. Mit der geschlossenen Atmosphäre des Waldes von Hellet wechseln sich die weiten Flächen des Tals der Béthune ab. Auf dem Colline Saint-Amador können Sie auf einem Lehrpfad und einem Landschaftslesetisch das Panorama und die Vielfalt der umgebenden Flora genießen.

Achtung: Diese Route ist nicht empfehlenswert, wenn es an den vorangegangenen Tagen geregnet hat. Bei hoher Luftfeuchtigkeit können die Hänge schlammig werden.

Italiano :

Ci piace questo piacevole percorso escursionistico, in parte ombreggiato dai maestosi alberi della foresta di Hellet, a nord del comune di Mesnières-en-Bray

Ecco un’escursione ad anello che consigliamo vivamente per la varietà di paesaggi che offre. L’atmosfera ristretta della foresta di Hellet si alterna agli ampi spazi aperti della valle di Béthune. Sulla collina di Saint-Amador, un percorso didattico e un tavolo di lettura del paesaggio vi permetteranno di apprezzare il panorama e la diversità della flora circostante.

Si prega di notare che questo percorso non è consigliato se ha piovuto nei giorni precedenti. Le piste possono diventare fangose se sono molto bagnate.

Español :

Nos encanta este agradable bucle de senderismo, parcialmente sombreado por los majestuosos árboles del bosque de Hellet, al norte del municipio de Mesnières-en-Bray

Esta es una excursión en bucle que recomendamos encarecidamente por la variedad de paisajes que ofrece. El ambiente cerrado del bosque de Hellet se alterna con los amplios espacios abiertos del valle de Béthune. En la colina de Saint-Amador, un sendero didáctico y una mesa de lectura del paisaje le permitirán apreciar el panorama y la diversidad de la flora circundante.

Tenga en cuenta que esta ruta no se recomienda si ha llovido en los días anteriores. Las laderas pueden embarrarse si está muy húmedo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme