La Forêt du Petit-Orient Géraudot Aube

La Forêt du Petit-Orient Facile

La Forêt du Petit-Orient 10220 Géraudot Aube Grand Est

Durée : Distance : 14100.0 Tarif :

La Forêt du Petit-Orient 3h30 environ niveau moyen. A voir lors de votre circuit: Vues sur le lac du Temple et les étangs. A proximité: Halle en bois de Piney, église à pan de bois de Lesmont, golf de Rouilly-Sacey. La callune (fausse bruyère) fleurit dans les sous-bois de la forêt qui s’étend jusqu’au bord du lac. Là plus qu’ailleurs, oiseaux migrateurs et pêcheurs font bon ménage.

Facile

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English :

La Forêt du Petit-Orient approx. 3h30 medium level. What to see on your tour: Views of the Lac du Temple and ponds. Nearby: Piney wooden market hall, Lesmont timber-framed church, Rouilly-Sacey golf course. Callune (false heather) blooms in the undergrowth of the forest that stretches to the edge of the lake. Here, more than anywhere else, migratory birds and fishermen go hand in hand.

Deutsch :

La Forêt du Petit-Orient ca. 3,5 Stunden mittleres Niveau. Sehenswürdigkeiten auf dem Rundweg: Blick auf den Lac du Temple und die Teiche. In der Nähe: Holzhalle von Piney, Fachwerkkirche von Lesmont, Golfplatz von Rouilly-Sacey. Im Unterholz des Waldes, der sich bis zum Ufer des Sees erstreckt, blüht die Calluna (falsche Heide). Mehr als anderswo vertragen sich hier Zugvögel und Angler gut.

Italiano :

La Forêt du Petit-Orient circa 3h30 livello medio. Cosa vedere durante l’escursione: vista sul Lac du Temple e sugli stagni. Nei dintorni: il mercato in legno di Piney, la chiesa a graticcio di Lesmont, il campo da golf di Rouilly-Sacey. La callune (falsa erica) fiorisce nel sottobosco della foresta che si estende fino al bordo del lago. Qui, più che altrove, uccelli migratori e pescatori vanno a braccetto.

Español :

Forêt du Petit-Orient aprox. 3h30 nivel medio. Recorrido: Vistas del lago del Temple y de los estanques. En los alrededores: mercado de madera de Piney, iglesia de madera de Lesmont, campo de golf de Rouilly-Sacey. La calluna (falso brezo) florece en el sotobosque del bosque que se extiende hasta la orilla del lago. Aquí, más que en ningún otro lugar, las aves migratorias y los pescadores van de la mano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité