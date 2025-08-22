LA FORÊT RACONTE L’HOMME Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

LA FORÊT RACONTE L’HOMME

Espace Naturel Sensible LA FORÊT RACONTE L’HOMME 49650 Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Profitez du calme et de l’ombrage de la forêt pour découvrir des paysages atypiques en Anjou. Sur le chemin sableux qui serpente entre les pins et les châtaigniers, tous vos sens seront en éveil !

English :

Take advantage of the calm and shade of the forest to discover atypical landscapes in Anjou. On the sandy path that winds between pine and chestnut trees, all your senses will be awakened!

Deutsch :

Genießen Sie die Ruhe und den Schatten des Waldes, um untypische Landschaften im Anjou zu entdecken. Auf dem sandigen Weg, der sich zwischen Kiefern und Kastanienbäumen hindurchschlängelt, werden alle Ihre Sinne angeregt!

Italiano :

Approfittate della calma e dell’ombra della foresta per scoprire i paesaggi insoliti dell’Anjou. Sul sentiero sabbioso che si snoda tra pini e castagni, tutti i vostri sensi saranno risvegliati!

Español :

Aproveche la calma y la sombra del bosque para descubrir los insólitos paisajes de Anjou. En el camino de arena que serpentea entre los pinos y castaños, ¡se despertarán todos sus sentidos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-28 par Anjou tourime