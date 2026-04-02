La franco-suisse n° 18 Damprichard Doubs

La franco-suisse n° 18 En VTT assistance électrique Très difficile

La franco-suisse n° 18 Damprichard 25450 Damprichard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 23530.0 Tarif :

Aux confins du Doubs, entre bison, frontière et déconnexion totale.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4330

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English :

On the edge of the Doubs, between bison, frontier and total disconnection.

Deutsch :

Am Rande des Doubs, zwischen Büffel, Grenze und völliger Abgeschiedenheit.

Italiano :

Ai margini del Doubs, tra bisonti, confini e disconnessione totale.

Español :

Al borde del Doubs, entre bisontes, fronteras y desconexión total.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data