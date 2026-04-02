La franco-suisse n° 18 Damprichard Doubs
La franco-suisse n° 18 Damprichard Doubs vendredi 1 mai 2026.
La franco-suisse n° 18 En VTT assistance électrique Très difficile
La franco-suisse n° 18 Damprichard 25450 Damprichard Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 23530.0 Tarif :
Aux confins du Doubs, entre bison, frontière et déconnexion totale.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/4330
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English :
On the edge of the Doubs, between bison, frontier and total disconnection.
Deutsch :
Am Rande des Doubs, zwischen Büffel, Grenze und völliger Abgeschiedenheit.
Italiano :
Ai margini del Doubs, tra bisonti, confini e disconnessione totale.
Español :
Al borde del Doubs, entre bisontes, fronteras y desconexión total.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data