La Garde Adhémar Nord Est La Garde-Adhémar Drôme
La Garde Adhémar Nord Est La Garde-Adhémar Drôme vendredi 1 août 2025.
La Garde Adhémar Nord Est
La Garde Adhémar Nord Est Départ Parking nord du village (ou parking du Val des Nymphes dans les deux sens) 26700 La Garde-Adhémar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Agréable promenade en majorité sur chemins empierrés.
+33 4 75 04 07 98
English : La Garde Adhémar Nord Est
From La Garde-Adhémar, explore the Val des Nymphes. You’ll see stone grape crushers: in the 19th century, they were considered sacrificial stones for Druid cults.
Deutsch : La Garde Adhémar Nord Est
Von La Garde-Adhémar aus können Sie das Val des Nymphes erkunden. Sie werden steinerne Traubenstampfer sehen: Im 19. Jahrhundert wurden sie als Opfersteine der Druidenkulte angesehen.
Italiano :
Passeggiata piacevole, per lo più su sentieri di ghiaia.
Español : La Garde Adhémar Nord Est
Paseo agradable, principalmente por caminos de grava.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme