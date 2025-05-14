La Garde Adhémar Nord Est La Garde-Adhémar Drôme

La Garde Adhémar Nord Est Départ Parking nord du village (ou parking du Val des Nymphes dans les deux sens) 26700 La Garde-Adhémar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Agréable promenade en majorité sur chemins empierrés.

+33 4 75 04 07 98

English : La Garde Adhémar Nord Est

From La Garde-Adhémar, explore the Val des Nymphes. You’ll see stone grape crushers: in the 19th century, they were considered sacrificial stones for Druid cults.

Deutsch : La Garde Adhémar Nord Est

Von La Garde-Adhémar aus können Sie das Val des Nymphes erkunden. Sie werden steinerne Traubenstampfer sehen: Im 19. Jahrhundert wurden sie als Opfersteine der Druidenkulte angesehen.

Italiano :

Passeggiata piacevole, per lo più su sentieri di ghiaia.

Español : La Garde Adhémar Nord Est

Paseo agradable, principalmente por caminos de grava.

