La Garenne Vincy-Reuil-et-Magny Aisne

La Garenne A pieds

La Garenne Parking du Val de Serre (parking, table de pique-nique) 02340 Vincy-Reuil-et-Magny Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Bordé de belles haies arbustives ou ployées, ce sentier, par delà la Serre sinueuse, mène tout droit sur l’église Sainte-Geneviève dont le choeur, plus haut que la nef, date du XIIIe siècle. La traversée de ce village paisible de Thiérache vous laissera admirer des paysages divers, entre vergers de pommiers et bocage.

English :

Bordered by beautiful shrubby or bent hedges, this path, beyond the winding Greenhouse, leads straight on to the church of Sainte-Geneviève whose choir, higher than the nave, dates from the 13th century. The crossing of this peaceful village of Thiérache will let you admire various landscapes, between apple orchards and bocage.

Deutsch :

Dieser von schönen Hecken gesäumte Weg führt über den gewundenen Serre geradewegs zur Kirche Sainte-Geneviève, deren Chor aus dem 13. Jahrhundert stammt und höher ist als das Kirchenschiff. Auf dem Weg durch dieses friedliche Dorf in der Thiérache können Sie verschiedene Landschaften zwischen Apfelplantagen und Bocage bewundern.

Italiano :

Delimitato da belle siepi arbustive o ricurve, questo sentiero, attraverso le serpentine della Serre, conduce direttamente alla chiesa di Sainte-Geneviève il cui coro, più alto della navata, risale al XIII secolo. L’attraversamento di questo tranquillo villaggio di Thiérache vi permetterà di ammirare diversi paesaggi, tra meleti e bocage.

Español :

Bordeado por hermosos setos arbustivos o doblados, este camino, a través de la serpenteante Serre, conduce directamente a la iglesia de Sainte-Geneviève cuyo coro, más alto que la nave, data del siglo XIII. La travesía de este tranquilo pueblo de Thiérache le permitirá admirar diversos paisajes, entre huertos de manzanas y bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-03-12 par Agence Aisne Tourisme