La gorge aux loups Mont-Notre-Dame Aisne

La gorge aux loups En VTT

La gorge aux loups De l’église de Mont-Notre-Dame 02220 Mont-Notre-Dame Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Réservée aux vététistes confirmés, cette boucle sur les plateaux ondulés du Valois et du Tardenois permet de découvrir des villages à la personnalité affirmée Mont-Notre-Dame et son église Art déco, sur une butte dominant les méandres de la Vesle, l’ancien château de Mont-Saint-Martin transformé en ferme, les ruines des abbayes de l’ordre des Prémontrés (celle des hommes à Chartreuve et celle des femmes à la Ferme-des-Dames), le village de Tannières enfin.

English :

Reserved for experienced mountain bikers, this loop on the undulating plateaux of the Valois and Tardenois allows you to discover villages with a strong personality: Mont-Notre-Dame and its Art Deco church, on a hillock overlooking the meanders of the Vesle, the old castle of Mont-Saint-Martin transformed into a farm, the ruins of the abbeys of the Prémontrés order (the men’s at Chartreuve and the women’s at the Ferme-des-Dames), and finally the village of Tannières.

Deutsch :

Dieser Rundweg über die welligen Hochebenen von Valois und Tardenois ist nur für erfahrene Mountainbiker geeignet und führt durch Dörfer mit ausgeprägter Persönlichkeit: Mont-Notre-Dame und seine Art-Deco-Kirche auf einem Hügel über den Windungen der Vesle, das ehemalige Schloss von Mont-Saint-Martin, das in einen Bauernhof umgewandelt wurde, die Ruinen der Abteien des Prämonstratenserordens (die Männerabtei in Chartreuve und die Frauenabtei in Ferme-des-Dames) und schließlich das Dorf Tannières.

Italiano :

Riservato ai mountain biker esperti, questo anello sugli altipiani ondulati del Valois e del Tardenois permette di scoprire villaggi dalla forte personalità: Mont-Notre-Dame e la sua chiesa Art Déco, su una collinetta che domina i meandri della Vesle, l’antico castello di Mont-Saint-Martin trasformato in fattoria, le rovine delle abbazie dell’ordine dei Prémontrés (l’abbazia maschile di Chartreuve e quella femminile di Ferme-des-Dames), e infine il villaggio di Tannières.

Español :

Reservado a los ciclistas de montaña experimentados, este bucle en las mesetas onduladas del Valois y del Tardenois permite descubrir pueblos con una fuerte personalidad: Mont-Notre-Dame y su iglesia Art Deco, en una loma que domina los meandros del Vesle, el antiguo castillo de Mont-Saint-Martin transformado en granja, las ruinas de las abadías de la orden de los Prémontrés (la abadía masculina de Chartreuve y la femenina de Ferme-des-Dames) y, finalmente, el pueblo de Tannières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme