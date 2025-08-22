La Goutte d’Or Trélou-sur-Marne Aisne

La Goutte d’Or A pieds

La Goutte d’Or 02850 Trélou-sur-Marne Aisne Hauts-de-France

Cette courte balade vous propose un concentré de ce que la vallée de la Marne offre de meilleur un joli village préservé, des panoramas saisissants sur le vignoble, et bien souvent la rencontre avec des hommes passionnés et attachés à leur terre. Une production à découvrir après la balade (et avec modération !) chez l’un des nombreux viticulteurs que compte le village !

This short stroll offers you a concentrate of the best that the Marne valley has to offer: a pretty, unspoilt village, breathtaking views of the vineyards, and very often the encounter with men who are passionate and attached to their land. A production to be discovered after the walk (and in moderation!) at one of the many winegrowers in the village!

Dieser kurze Spaziergang bietet Ihnen ein Konzentrat aus dem Besten, was das Marnetal zu bieten hat: ein hübsches, gut erhaltenes Dorf, atemberaubende Panoramen über die Weinberge und nicht selten die Begegnung mit leidenschaftlichen Menschen, die mit ihrer Erde verbunden sind. Eine Produktion, die Sie nach dem Spaziergang (und in Maßen!) bei einem der zahlreichen Winzer, die das Dorf zählt, entdecken können!

Questa breve passeggiata vi offre un concentrato del meglio che la valle della Marna ha da offrire: un grazioso villaggio conservato, panorami suggestivi sui vigneti e, molto spesso, l’incontro con uomini appassionati e attaccati alla loro terra. Una produzione da scoprire dopo la passeggiata (e con moderazione!) presso uno dei tanti produttori di vino del villaggio!

Este corto paseo le ofrece un concentrado de lo mejor que ofrece el valle del Marne: un bonito pueblo conservado, impresionantes panorámicas sobre los viñedos y, muy a menudo, un encuentro con hombres apasionados y apegados a su tierra. ¡Una producción que hay que descubrir después del paseo (¡y con moderación!) en uno de los muchos viñedos del pueblo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-02-20 par Agence Aisne Tourisme