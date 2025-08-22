La grande boucle de Saint-Martin-Belle-Roche Saint-Martin-Belle-Roche Saône-et-Loire
La grande boucle de Saint-Martin-Belle-Roche Eglise Saint-Martin-Belle-Roche 71118 Saint-Martin-Belle-Roche Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10400.0 Tarif :
Parcours à travers le village de Saint-Martin-Belle-Roche.
Difficulté moyenne
https://www.saintmartinbelleroche.fr/ +33 3 85 23 92 50
English :
Route through the village of Saint-Martin-Belle-Roche.
Deutsch :
Rundgang durch das Dorf Saint-Martin-Belle-Roche.
Italiano :
Un percorso attraverso il villaggio di Saint-Martin-Belle-Roche.
Español :
Ruta por el pueblo de Saint-Martin-Belle-Roche.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data