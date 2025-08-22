La Grande Boucle du Parc Etape 5 Les Salles Lavauguyon à Rochechouart Les Salles-Lavauguyon Haute-Vienne

La Grande Boucle du Parc Etape 5 Les Salles Lavauguyon à Rochechouart A pieds Difficulté moyenne

La Grande Boucle du Parc Etape 5 Les Salles Lavauguyon à Rochechouart 87440 Les Salles-Lavauguyon Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 21400.0 Tarif :

200 kilomètres à travers les paysages du Parc naturel régional Périgord Limousin, dans un pays où la langue d’oc affleure en même temps que le granit, et rappelle les croyances, les légendes qui peuplent les forêts de châtaigniers…

Cette étape vous mènera de Salles Lavauguyon à Rochechouart;

Difficulté moyenne

+33 5 53 55 36 00

English : La Grande Boucle du Parc Etape 5 Les Salles Lavauguyon à Rochechouart

200 kilometers through the landscapes of the Périgord Limousin Regional Nature Park, in a land where the langue d?oc rises alongside the granite, recalling the beliefs and legends that populate the chestnut forests?

This stage takes you from Salles Lavauguyon to Rochechouart;

Deutsch : La Grande Boucle du Parc Etape 5 Les Salles Lavauguyon à Rochechouart

200 Kilometer durch die Landschaften des regionalen Naturparks Périgord Limousin, in einem Land, in dem die Sprache des Okzitanischen zusammen mit dem Granit an die Oberfläche tritt und an den Glauben und die Legenden erinnert, die die Kastanienwälder bevölkern?

Diese Etappe führt Sie von Salles Lavauguyon nach Rochechouart;

Italiano :

200 chilometri attraverso i paesaggi del Parco Naturale Regionale del Périgord Limousin, in una terra dove la lingua d’oc emerge accanto al granito, ricordando le credenze e le leggende che popolano i boschi di castagni?

Questa tappa vi porterà da Salles Lavauguyon a Rochechouart;

Español : La Grande Boucle du Parc Etape 5 Les Salles Lavauguyon à Rochechouart

200 kilómetros por los paisajes del Parque Natural Regional del Périgord Limousin, en una tierra donde la langue d’oc emerge junto al granito, rememorando las creencias y leyendas que pueblan los bosques de castaños?

Esta etapa le llevará de Salles Lavauguyon a Rochechouart;

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine