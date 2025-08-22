La Grande Boucle du Parc: Etape 9 de Dournazac à St Pierre de Frugie Dournazac Haute-Vienne

La Grande Boucle du Parc: Etape 9 de Dournazac à St Pierre de Frugie A pieds Facile

La Grande Boucle du Parc: Etape 9 de Dournazac à St Pierre de Frugie 87230 Dournazac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

200 kilomètres à travers les paysages du Parc naturel régional Périgord Limousin, dans un pays où la langue d’oc affleure en même temps que le granit, et rappelle les croyances, les légendes qui peuplent les forêts de châtaigniers…

Cette étape vous mènera de Dournazac à St Pierre de Frugie.

Facile

+33 5 53 55 36 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Grande Boucle du Parc: Etape 9 de Dournazac à St Pierre de Frugie

200 kilometers through the landscapes of the Périgord Limousin Regional Nature Park, in a land where the langue d?oc rises alongside the granite, recalling the beliefs and legends that populate the chestnut forests?

This stage takes you from Dournazac to St Pierre de Frugie.

Deutsch : La Grande Boucle du Parc: Etape 9 de Dournazac à St Pierre de Frugie

200 Kilometer durch die Landschaften des regionalen Naturparks Périgord Limousin, in einem Land, in dem die Sprache des Okzitanischen zusammen mit dem Granit an die Oberfläche tritt und an den Glauben und die Legenden erinnert, die die Kastanienwälder bevölkern?

Diese Etappe führt Sie von Dournazac nach St Pierre de Frugie.

Italiano :

200 chilometri attraverso i paesaggi del Parco naturale regionale del Périgord Limousin, in una terra dove la lingua d’oc emerge accanto al granito, ricordando le credenze e le leggende che popolano i boschi di castagni?

Questa tappa vi porterà da Dournazac a St Pierre de Frugie.

Español : La Grande Boucle du Parc: Etape 9 de Dournazac à St Pierre de Frugie

200 kilómetros a través de los paisajes del Parque Natural Regional del Périgord Limousin, en una tierra donde la langue d’oc emerge junto al granito, rememorando las creencias y leyendas que pueblan los bosques de castaños?

Esta etapa le llevará de Dournazac a St Pierre de Frugie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine