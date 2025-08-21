La grande Cerelloise Randonnée en Nord-Touraine Cerelles Indre-et-Loire

La grande Cerelloise Randonnée en Nord-Touraine A pieds

La grande Cerelloise Randonnée en Nord-Touraine 37 Rue du Maréchal Reille 37390 Cerelles Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le circuit de la grande Cerelloise à Cerelles est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette balade, vous aurez l’opportunité d’admirer quelques joyaux architecturaux comme l’église et son bourg pittoresque mais également le jardin de la Boulas qui vous émerveillera.

English : La grande Cerelloise Hiking in Nord-Touraine

The Grande Cerelloise trail in Cerelles is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll be able to admire architectural gems such as the church and its picturesque village, as well as the Boulas garden.

Deutsch : La grande Cerelloise Wandern in Nord-Touraine

Italiano :

Español : La grande Cerelloise Senderismo en Nord-Touraine

El sendero de la Grande Cerelloise, en Cerelles, está certificado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este paseo, tendrá la oportunidad de admirar algunas joyas arquitectónicas, como la iglesia y su pintoresco pueblo, así como el jardín de Boulas, que le llenará de asombro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire