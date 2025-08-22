La Grande traversée du Jura à vélo GTJ à vélo Montbéliard Doubs

La Grande traversée du Jura à vélo GTJ à vélo Vélo à assistance électrique

La Grande traversée du Jura à vélo GTJ à vélo 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 377000.0

Le parcours de la Grande traversée du Jura à vélo, accessible en train, totalise 377 km entre la ville de Montbéliard (Doubs) au nord et Culoz (Ain) au sud, en passant par Morteau, Pontarlier, Mouthe, Morez et Bellegarde-sur-Valserine. Il traverse les Parcs naturels régionaux du Doubs Horloger et du Haut-Jura. Cet itinéraire propose également 3 variantes qui permettent de franchir un col ou de découvrir une curiosité des Montagnes du Jura.

https://www.gtj.asso.fr/itineraires-et-activites/gtj-a-velo/

English :

The route of the Grande traversée du Jura à vélo, accessible by train, totals 377 km between the town of Montbéliard (Doubs) in the north and Culoz (Ain) in the south, passing through Morteau, Pontarlier, Mouthe, Morez and Bellegarde-sur-Valserine. It passes through the Doubs Horloger and Haut-Jura Regional Nature Parks. This itinerary also offers 3 variants that allow you to cross a pass or discover a curiosity of the Jura Mountains.

Deutsch :

Die Strecke der Grande traversée du Jura à vélo, die mit dem Zug erreichbar ist, beträgt insgesamt 377 km zwischen der Stadt Montbéliard (Doubs) im Norden und Culoz (Ain) im Süden und führt durch Morteau, Pontarlier, Mouthe, Morez und Bellegarde-sur-Valserine. Er durchquert die regionalen Naturparks Doubs Horloger und Haut-Jura. Diese Route bietet auch 3 Varianten, die es ermöglichen, einen Pass zu überqueren oder eine Sehenswürdigkeit der Jura-Berge zu entdecken.

Italiano :

Il percorso della Grande traversée du Jura in bicicletta, accessibile in treno, è di 377 km tra la città di Montbéliard (Doubs) a nord e Culoz (Ain) a sud, passando per: Morteau, Pontarlier, Mouthe, Morez e Bellegarde-sur-Valserine. Attraversa i parchi naturali regionali del Doubs Horloger e dell’Haut-Jura. Esistono anche 3 varianti di questo percorso, che permettono di attraversare un passo o di scoprire una particolarità delle montagne del Giura.

Español :

El recorrido de la Grande traversée du Jura en bicicleta, accesible en tren, suma 377 km entre la ciudad de Montbéliard (Doubs), al norte, y Culoz (Ain), al sur, pasando por Morteau, Pontarlier, Mouthe, Morez y Bellegarde-sur-Valserine. Atraviesa los Parques Naturales Regionales del Doubs Horloger y del Haut-Jura. También existen 3 variantes de esta ruta, que le permitirán cruzar un puerto o descubrir una particularidad de los montes del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data