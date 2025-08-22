La Grande Traversée du Sud Touraine Loches Indre-et-Loire

La Grande Traversée du Sud Touraine En VTC

La Grande Traversée du Sud Touraine Place de la Marne 37600 Loches Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 40000.0 Tarif :

En reliant Loches à Descartes ou au Grand-Pressigny, jonction entre l’Indre à Vélo et la Voie Verte, vous découvrirez les vestiges d’un village abandonné, des bourgs au charme pittoresque, des paysages préservés et des châteaux et forteresses. Partez à la découverte d’une Touraine méconnue !

+33 2 47 91 82 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Great Crossing of South Touraine

Linking Loches to Descartes or Grand-Pressigny, the junction between the Indre à Vélo and the Voie Verte, you’ll discover the remains of an abandoned village, picturesque villages, unspoilt landscapes and castles and fortresses. Discover a little-known Touraine!

Deutsch : Die große Durchquerung der Südtouraine

Auf Ihrer Fahrt von Loches nach Descartes oder Grand-Pressigny, der Verbindung zwischen Indre à Vélo und dem Voie Verte, entdecken Sie die Überreste eines verlassenen Dorfes, Marktstädte mit malerischem Charme, unberührte Landschaften sowie Schlösser und Festungen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise dur

Italiano :

Da Loches a Descartes o Grand-Pressigny, punto di congiunzione tra l’Indre à Vélo e la Voie Verte, scoprirete i resti di un villaggio abbandonato, villaggi pittoreschi, campagne incontaminate, castelli e fortezze. Scoprite una Touraine poco conosciuta!

Español : La Gran Travesía del Sur de Turena

De Loches a Descartes o Grand-Pressigny, cruce entre el Indre à Vélo y la Voie Verte, descubrirá los restos de un pueblo abandonado, aldeas pintorescas, paisajes vírgenes y castillos y fortalezas. ¡Descubra una Touraine poco conocida!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire