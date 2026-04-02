La Grappe d’Or Chignin Savoie

La Grappe d’Or

Vignobles & Découvertes La Grappe d’Or Clos dénarié, la poste 73800 Chignin Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A Chignin, selon la légende, la puissante amulette de la Grappe d’Or protégerait le vignoble et donnerait aux vins leurs arômes fins et puissants. A l’aide du livret, relevez en famille les défis et retrouvez la Grappe d’Or.

http://www.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 25 53 12

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English : La Grappe d’Or

Discover the legend of the Grappe d’Or through this family treasure hunt in the vineyard of Chignin. You can accomplish the different challenges via the brochure (available in tourism centres) or the application (download Coeur de Savoie Découvertes for free on Applestore or Android).

Deutsch :

In Chignin soll der Legende nach das mächtige Amulett der Goldenen Traube die Weinberge schützen und den Weinen ihre feinen und kräftigen Aromen verleihen. Stellen Sie sich mithilfe des Büchleins mit der ganzen Familie den Herausforderungen und finden Sie die Grappe d’Or.

Italiano :

A Chignin, la leggenda vuole che il potente amuleto dell’Uva d’Oro protegga i vigneti e conferisca ai vini i loro aromi fini e potenti. Con l’aiuto del libretto, affrontate le sfide in famiglia e trovate la Grappe d’Or.

Español :

En Chignin, cuenta la leyenda que el poderoso amuleto de la Uva de Oro protege los viñedos y confiere a los vinos sus finos y potentes aromas. Con la ayuda del librito, afronta los retos en familia y encuentra la Grappe d’Or.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme