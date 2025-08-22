La gravière aux oiseaux Mably Loire

La gravière aux oiseaux

La gravière aux oiseaux Chemin du bas de Mably 42300 Mably Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le domaine de la Gravière aux oiseaux s’étend sur près de 30ha en bord de Loire. Il comprend 2 étangs aménagés pour la promenade, l’observation des oiseaux et la découverte des milieux humides en toute saison.

+33 4 77 71 51 77

English : La gravière aux oiseaux

The Gravière aux oiseaux estate covers nearly 30 hectares on the banks of the Loire. It includes 2 ponds designed for walking, bird watching and discovering wetlands in all seasons.

Deutsch : La gravière aux oiseaux

Die Domaine de la Gravière aux oiseaux erstreckt sich über fast 30 ha am Ufer der Loire. Es umfasst 2 Teiche, die zu jeder Jahreszeit für Spaziergänge, Vogelbeobachtungen und die Entdeckung von Feuchtgebieten eingerichtet sind.

Italiano :

La tenuta Gravière aux oiseaux si estende per quasi 30 ettari sulle rive della Loira. Comprende 2 stagni progettati per passeggiare, osservare gli uccelli e scoprire le zone umide in tutte le stagioni.

Español : La gravière aux oiseaux

La finca Gravière aux oiseaux ocupa casi 30 hectáreas a orillas del Loira. Incluye 2 estanques diseñados para pasear, observar aves y descubrir los humedales en todas las estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme