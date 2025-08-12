La grotte des laminak Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

La grotte des laminak Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La grotte des laminak Vélo de route Facile

La grotte des laminak 64470 Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Dans les sombres forêts et au cœur de grottes les plus secrètes des êtres mystérieux et discrets. Appelés Laminak, ces êtres aux activités nocturnes et aux apparences très variées auraient été aperçus près des sources d’eaux chaudes du petit village de Camou.

Facile

English : La grotte des laminak

In the dark forests and in the heart of the most secret caves, mysterious and discreet beings. Called Laminak, these beings with nocturnal activities and very varied appearances would have been seen near the hot springs of the small village of Camou.

Deutsch : La grotte des laminak

In den dunklen Wäldern und geheimen Höhlen leben geheimnisvolle und unauffällige Wesen. Diese nachtaktiven Wesen, die Laminak genannt werden, sollen in der Nähe der heißen Quellen des kleinen Dorfes Camou gesichtet worden sein.

Italiano :

Nelle foreste oscure e nel cuore delle grotte più segrete, esseri misteriosi e discreti. Conosciuti come Laminak, questi esseri, le cui attività si svolgono di notte e il cui aspetto varia notevolmente, sono stati visti nei pressi delle sorgenti termali del piccolo villaggio di Camou.

Español : La grotte des laminak

En los bosques oscuros y en el corazón de las cuevas más secretas, seres misteriosos y discretos. Conocidos como Laminak, estos seres, cuyas actividades tienen lugar por la noche y cuyo aspecto es muy variable, han sido vistos cerca de las aguas termales del pequeño pueblo de Camou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine